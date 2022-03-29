نسرين طافش عن صفعة ويل سميث: «الحب الحقيقي بيخلينا نعمل حاجات مجنونة»

علقت نسرين طافش على واقعة ضرب ويل سميث لمقدم حفل الأوسكار، وذلك بعدما سخر الأخير من زوجة سميث بسبب مرض الثعلبة الذي جعل شعرها لا ينمو.

وكتبت نسرين طافش، عبر تويتر: «بحب وبحترم ويل سميث، ممثل عظيم بس رغم إني مش مع الحلول اللي فيها عنف لكن بحترم وأقدر كل رجل يدافع عن حبيبته أو خطيبته أو زوجته ولا يرضى أن يتجاوز أحد في حقها، فعلا كما قالوا الحب الحقيقي يجعلنا نقوم بأشياء مجنونة».

عبير صبري ومحمد نور يتعاطفان مع ويل سميث

وعلق عدد من الفنانين أيضا على صفع ويل سميث لمقدم الحفل، وأبرزهم عبير صبري التي كتبت على حسابها عبر إنستجرام: «صفعة ويل سميث لمقدم حفل الأوسكار كريس روك على السخرية من شعر زوجته المريضة بالثعلبة تعد صفعة لكل المتنمرين، لكني أثق أن هذا القلم يجعل كل متنمر يفكر كثيرا قبل أن يلقي سمومه وسخافاته وقلة إنسانيته في وجه الآخرين، ربما كان رد فعل ويل سميث كبيرا لكنه علامة على عدم تقبل الإهانة علنا وردها علنا أيضا».

وأيد أيضا محمد نور الصفعة وكتب: «رد فعل الناس غير بعضها بس كان لازم يضربه أحسن لو بيتريق عادي ممكن تعدي بس على مرض لا».

ويل سميث يعتذر

واعتذر ويل سميث بعد ذلك عن الصفعة التي وجهها لمقدم الحفل.

وكتب سميث عبر حسابه على انستجرام: «العنف بكل أشكاله سام ومدمر، وكان سلوكي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة الماضية غير مقبول ولا مبرر له، النكات على مصروفي المالي جزء من وظيفتي، ولكن المزاح حول حالة طبية كان أكثر من أن أتحمله، وكان رد فعلي عاطفيا».