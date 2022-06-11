نسرين طافش من داخل حمام السباحة: اطلبوا السلام والمحبة لغيركم «فيديو»

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، مقاطع فيديو وعدداً من الصور وهي داخل حمام سباحة، وذلك عبر حسابها على موقع إنستجرام، معربة عن سعادتها بهذه العطلة الصيفية، مع توجيه رسالة غامضة دون الكشف عن هوية الشخص الموجه إليه كلماتها، وتأكيدها أنها لن تسمح لأحد باستدراجها لأي نوع من الصراعات.

نسرين طافش تبحث عن السعادة

وعلقت نسرين طافش، على الصور والفيديوهات التي نشرتها وهي داخل حمام سباحة عبر حسابها بـ إنستجرام، قائلة: أوجد التناغم والانسجام في اللحظة حتى لو لم يعجبك الحال تمامًا، كن حياديًا مع الحياة، أخفض من أهمية الأشياء، واطلب السلام والمحبة والنور والبهجة لقلبك وللآخرين.

واستطردت قائلة: لا تجعل أحداً يستدرجك لأي صراع تحت أي مسمى، كن أنت كما تحب فلست مضطرًا لإثبات أي شيء لأي أحد، يوم جميل ولطيف للجميع.

غابت عن المداح من أجل جوقة عزيزة

وغابت نسرين طافش، عن المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل المداح، الذي عُرض في موسم مسلسلات رمضان الماضي، بعد ظهورها في الجزء الأول ونجاحها، واستبدالها بالفنانة هبة مجدي، التي جسدت شخصية رحاب أمام حمادة هلال.

وجاء تخليها عن المداح، من أجل المسلسل السوري جوقة عزيزة، الذي تدور أحداثه في عشرينات القرن الماضي، ومشاكل الاحتلال، حيث جسدت شخصية الراقصة عزيزة، واستعانت في المسلسل بالطفل الموهوب محمد أسامة، صاحب أغنية الغزالة رايقة، لتقديم عدد من الأغنيات بالمسلسل.