قائمة مسلسلات رمضان 2022 السورية.. أبرزها «جوقة عزيزة» لـ«نسرين طافش»

يبحث الجمهور عن قائمة مسلسلات رمضان 2022 السورية، التي تنوعت ما بين الكوميديا والدراما والتراجيديا، ويكثف أبطال المسلسلات العمل على تلك الأعمال الدرامية، ونعرض خلال التقرير التالي قائمة مسلسلات رمضان 2022 السورية.

- جوقة عزيزة

قررت الفنانة نسرين طافش أن تنافس بمسلسل سوري هذا العام في رمضان 2022، وذلك من خلال أحداث مسلسل «جوقة عزيزة».

وتدور الأحداث في حقبة الانتداب الفرنسي بسوريا، وتحديدًا حول حياة الراقصة السورية «عزيزة» والتي يقع في غرامها كولونيل فرنسي، ويشارك في المسلسل الطفل محمد أسامة صاحب أغنية «الغزالة رايقة».

- الفرسان الثلاثة

قرر المخرج على المؤذن أن ينافس هذا العام في رمضان 2022 بمسلسل «الفرسان الثلاثة» من تأليف محمود الجعفوري، وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني، وبطولة أيمن زيدان الذي يعود للكوميديا بعدة فترة طويلة، وشكران مرتجي، وفادي صبيح.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي عن معاناة بعض الرجال الكبار في السن، نتيجة الوضع الاقتصادي في سوريا، فيلجأون مع عائلاتهم لتأمين قوت يومهم بطرق مختلفة وأحيانًا ملتوية.

- على قيد الحب

مسلسل «على قيد الحب»، تدور حول قصة شخصين تمتد صداقتهما لأكثر من 4 عقود، وتواجه علاقة الصداقة هذه اختبارًا كبيرًا بسبب أبنائهم والماضي، والمسلسل من تأليف فادي قوشقجي، إخراج باسم السلكا، وإنتاج شركة إيمار الشام، ويشارك في بطولته سلوم حداد، دريد لحتم، أسامة الروماني.

- كسر عضم

مسلسل «كسر عضم»، تبرز كيفية ظهور الصراع في زمن الحرب بين «أصحاب السلطة والمال، وأبناء الطبقة المتوسطة، والفقراء»، والمسلسل من إخراج رشا شربتجي، وتأليف علي معين الصالح، وبطولة كاريس بشار، محمود نصر، نادين تحسين بيك.

- مع وقف التنفيذ

يشارك في بطولة مسلسل «مع وقف التنفيذ»، نخبة من ألمع وأبرز نجوم التمثيل في سوريا، مثل غسان مسعود، وشكران مرتجي، وسلاف فواخرجي، ومن تأليف يامن الحجلي، وإخراج سيف السبيعي، وهو مسلسل اجتماعي إنساني، يدخل ضمن العوالم النفسية لأبطاله الذين أنهكتهم الصراعات والأزمات المتعاقبة في المنطقة.

- رد قلبي

يشارك في بطولة المسلسل كلا من جوان خضر، رواد عليو، جيني إسبر، ومن تأليف فهد مرعي، وإخراج عمار تميم، وتدور أحداث المسلسل في أجواء من الإثارة والغموض، إذ تبدأ بجريمة قتل، تحدث في حفل زفاف، وتتشابك فيها الخيوط، ويصبح البحث عن القاتل مهمة صعبة.

أجزاء ثانية من المسلسلات

- حارة القبة 2

يعود أبطال مسلسل «حارة القبة»، بالجزء الثاني في رمضان 2022، وانتهي صناع العمل من تصوير نصف أحداثه، وهو من تأليف أسامة كوكش، إخراج رشا شربتجي، وإنتاج شركة عاج، ويشارك في بطولته عباس النوري، وسلافة معمار، وخالد القيش.

- الكندوش 2

يعود أبطال مسلسل الكندوش 2، من جديد للعمل بالمسلسل على أحداث الجزء الثاني، ويشارك في بطولة المسلسل كلا من سلاف فواخرجي، وصباح الجزائري، وأيمن زيدان، وهو من تأليف حسام تحسين بيك، وإخراج سمير حسين.

- مقابلة مع السيد آدم 2

ينافس الجزء الثاني من مسلسل «مقابلة مع السيد آدم»، في رمضان 2022، بعد خروجه من المنافسة الرمضانية العام الماضي، وقصة المسلسل تعتمد على أحداث الجزء الأول، الذي انتهى نهاية غامضة، وسيشارك في الجزء الثاني كلا من يزن خليل بديلا لجين إسماعيل، فاديا خطاب، بديلة ضحى الدبس، ترف التقي بديلة يارا قاسم. العمل من إخراج فادي سليم وتأليفه، وبطولة رنا شميس، ومحمد الأحمد، وغسان مسعود.