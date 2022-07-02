«أزهرية الشرقية» تنعي مراقباً توفى قبل وصول اللجنة.. سقط من القطار

أصدرت منطقة الشرقية الأزهرية بياناً اليوم السبت، نعت فيه أحد المعلمين توفى إثر سقوطه من القطار، أثناء توجه لمراقبة امتحانات الثانوية الأزهرية في إحدى اللجان بدائرة مركز بلبيس.

المراقب توفى أثناء توجهه للجنة الامتحانات

جاء في البيان: «تنعى الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية بكل الأسى والحزن وفاة المغفور له بإذن الله عبدالرحمن علي محمد ، مدرس العلوم الشرعية بمعهد فرسيس الإعدادي الثانوي، التابع لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، إذ وافته المنية صباح اليوم السبت، أثناء توجهه لمقر لجنة بنين بلبيس الثانوية، محل ندبه، لأداء أعمال الملاحظة في امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول».

وتابع البيان: «وإذ يتقدم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية الدكتور محمد السروي، بواجب العزاء، نيابةً عن جميع العاملين بمنطقة الشرقية الأزهرية، فهو يشارك الأهل والأسرة في مصابهم الجلل، والله نسأل الرحمة والمغفرة للفقيد، والصبر والسلوان للأهل والأسرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

إخطار أمني بمصرع معلم سقط من القطار

وتلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة بلبيس بوفاة «عبدالرحمن علي محمد عبدالرحمن»، 38 سنة، مدرس، مقيم بمدينة الزقازيق، إثر سقوطه من قطار على شريط السكة الحديد، قبل وصوله إلى محطة السكة الحديد ببلبيس.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، وجرى التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفنها، بعد ورود تقرير الصفة التشريحية، ويجري استكمال الإجراءات حيال الواقعة.