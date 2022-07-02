«الطرق والكباري»: الانتهاء من تجديد الطريق الصحراوي الشرقي بالصعيد خلال 4 أشهر

قال مصدر بالهيئة العامة للطرق والكباري، التابعة لوزارة النقل والمواصلات، لـ«الوطن»، إن الطريق الصحراوي الشرقي بالصعيد، سيتم عودة استخدامه والسفر عليه، بعد 4 أشهر تقريبًا، أي في الموعد الذي حددته الإدارة العامة للمرور بمحافظة المنيا من قبل، حيث أعلنت أنه تم البدء في تجديد الطريق منذ 17 ديسمبر 2021، ليستمر عامًا كاملًا في التجديد.

ويذكر أن الإدارة العامة للمرور في محافظة المنيا، أعلنت غلق الطريق الصحراوي الشرقي بالصعيد، في الاتجاه القادم من المنيا اتجاه الأوتوستراد، لتحول الحركة المرورية إلى الاتجاه الآخر بالطريق الصحراوي الغربي، وذلك وسط تواجد خدمات مرورية لمتابعة سير حركة السيارات.

كما كشفت الإدارة العامة للمرور، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، لتسيير حركة سير السيارات، وذلك مع تنفيذ أعمال التطوير التي تهدف لرفع كفاءة وتوسيع طريق الصعيد الحر، في المسافة من وصلة البستان حتى الأوتوستراد، وسط إجراءات أمنية لضمان أمن وسلامة مستقلي المركبات المختلفة.

كما أنه سيتم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

- غلق الاتجاه القادم من محافظة المنيا اتجاه الأوتوستراد، وتحويل الحركة المرورية إلى أي اتجاه آخر.

- منع مرور جميع أنواع السيارات القادمة من القاهرة باتجاه محافظة المنيا، من محطة تحصيل رسوم حلوان وتحويلها لاستخدام الطرق البديلة، مثل الطريق الصحراوي الشرقي القديم، أو طريق أسيوط الغربي.