استقرار حالة 23 مصابا في حادث تصادم الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اللواء تامر سعيد السكرتير العام، للمحافظة بمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم سيارة نصف نقل باتوبيس، بالطريق الصحراوي الشرقي، ما أسفر الحادث عن وفاة مواطن وإصابة 23 آخرين.

تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين

وتابع «السعيد» الحالة الصحية للمصابين بمستشفي المنيا العام، بحضور الدكتور عماد حنا مدير المستشفى، للتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

استقرار حالة المصابين وتماثلهم للشفاء

ونقل السكرتير العام، تعازي محافظ المنيا لأسرة المتوفي، داعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، واطمئن على استقرار حالة المصابين، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالتهم الصحية.

وكلف السكرتير العام، مدير المستشفى بتوفير الخدمات الطبية والرعاية اللازمة طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، معربًا عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتصادم بين سيارة رقم «497. ن. ي. د» أتوبيس خاص بشركة، وسيارة نصف نقل رقم «2369. ن. م. س» على الطريق الصحراوي الشرقي، جنوب بوابة الرسوم بحوالى 15 كليو مترا، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 23 آخرين.

يشار أن الأجهزة الأمنية تلقت في نفس اليوم إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع تصادم أخر، على الطريق الصحراوي الشرقي أسفر عن إصابة 23 شخصا بجروح وكدمات.

ونُقلت الجثة والمصابين إلى المستشفيات العامة لتلقي العلاج، وأُزيل آثار الحادثين، وجرى تسيير حركة المرور، وتحررت المحاضر اللازمة.