غلق طريق الأوتوستراد بحلوان لمدة 90 يومًا بسبب تنفيذ أعمال تطوير

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة؛ لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور.

تطوير طريق الأوتوستراد

ويأتي ذلك تزامنًا مع القيام بتنفيذ أعمال مشروع «القطار الكهربائي السريع» مرورًا أعلى طريق الأوتوستراد «بجوار مطار حلوان الحربي وسير القومية للأسمنت»، مع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الأوتوستراد بالمنطقة المشار إليها، الأمر الذي يستلزم تنفيذ الغلق الكلي للاتجاه القادم من مناطق التبين تجاه مناطق المعادي مع تحويل حركة المرور للاتجاه الآخر، اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 20/6/2022م ولمدة 90 يومًا.

تعيين الخدمات المرورية اللازمة

من جانبها، أشارت الإدارة العامة لمرور القاهرة، إلى تعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.