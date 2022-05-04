بالأسماء.. إصابة 4 في حادث على الطريق الصحراوي الشرقي بقنا

أصيب 4 أشخاص صباح اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بجوار منطقة الصونية سوهاج، عند الكيلو 15 على طريق قنا الصحراوي الشرقي.

تلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بجوار الصونية بالقرب من الكيلو 15 عبى الطريق الصحراوي الشرقي.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص هم «عمر صديق»، 32 عاما، و«هاني فاروق» ، 32 عاما، و«محمود عبدالحواد محمد»، 32 عاما، و«إبراهيم مصطفی نور الدین»، 32 عاما، جميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج.

وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إسعاف وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج، وقامت إدارة المرور والأجهزة المعنية بتسيير حركة المرور على الطريق الصحراوي الشرقي.

وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث مروع في الأشراف

وكانت محافظة قنا شهدت خلال اليومين الماضين، عدة حوادث سير من بينها انقلاب «توك توك» بأحد شوارع قرية الأشراف جنوب المحافظة.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، وهم الشاذلي عبده إسماعيل، 48 عامًا، وعزيزة محمد عمر، 45 عاما، ومحمد أحمد 13 عاما، وشقيقه علي أحمد علي، 10 أعوام، وأمل عبيد محمود، 10 أعوام، وملك علاء الدين 8 أسنوات، وحمزة أحمد علي، 12 عاما بكدمات وكسور وسحجات.

تحرر محضر بالحادث، وأخطرت جهة التحقيق لتتولى اتخاذ الإجراءات القانونية.