أحمد سعد يروج لأغنية «وسع وسع» برقصة جديدة

روج الفنان أحمد سعد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام لأغنيته الجديدة وسع وسع، وذلك من خلال رقصة جديدة.

ونشر أحمد سعد فيديو بروفات أغنيته الجديدة، وعلق عليه: «بروڤات.. وسع وسع.. قريبا أحمد سعد وسع وسع».

تفاصيل أغنية وسع وسع

أغنية وسع وسع من ألحان أحمد سعد، وكلماته بالاشتراك مع مصطفى حدوتة، وتوزيع إيهاب كلوبيكس وإنتاج مزيكا، ومن المقرر أن تطرح على منصات السوشيال ميديا وموقع «يوتيوب» أول أيام عيد الأضحى المقبل.

وروج أحمد سعد منذ أيام لأغنية وسع وسع بطرح بوستر للأغنية ظهر خلاله بشعر أبيض.

أغنية عليكي عيون

«عليكي عيون» لـ أحمد سعد، من غنائه وألحانه، وكلمات محمد شافعي، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو.

وتصدرت كلمات الأغنية محركات البحث خلال الساعات الأولى من طرحها في فبراير الماضي، وتصدرت الأغنية «تريند» موقع الفيديوهات «يوتيوب».