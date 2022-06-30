أحمد سعد يطالب هاني شاكر بالرحيل من نقابة الموسيقيين: قرار الاستقالة صحيح

أعلن الفنان هانى شاكر خلال الأيام الماضية قرار استقالته من منصبه نقيبا للمهن الموسيقية، في حين أن مجلس النقابة اجتمع لرفض قرار الاستقالة، وطالب عدد من الفنانين بتراجع أمير الغناء العربي عن هذا القرار.

أحمد سعد: فنان له قيمة كبيرة

وكشف الفنان أحمد سعد عن رأيه في قرار نقيب الموسيقيين مطالبًا هاني شاكر بعدم التراجع عن قراره، وأن الاستقالة قرار صحيح ويجب أن يغادر النقابة.

وأوضح «سعد» في بيان أنه مؤيد لقرار هاني شاكر باستقالته من منصبه كنقيب للموسيقيين، لأنه فنان له قيمة كبيرة جدًا في الوطن العربي.

وأضاف: «أنا اشتغلت مع هاني شاكر كفنان، ورأيت بنفسي احترام الناس له في جميع المسارح الغنائية في كل الدول، ولا يجرؤ أحد أن يتحدث أو صوته يرتفع على أحد أثناء البروفات».

أحمد سعد: هاني شاكر متطوع للعمل بالنقابة

وقال «مع كامل احترامي وتقديري الشديد لجميع أطراف المشكلة التى حدثت مؤخراً في مؤتمر النقابة؛ جميعكم عمل مع هاني شاكر في حفلات كثيرة، ولم يجرؤ أحد أن يتطاول أو يشتبك أو تحدث خناقة في حضور هاني شاكر.

ولفت إلى أن هاني شاكر تطوع ليكون نقيبا للموسيقيين لمساعدة المهنة وتطويرها والدفاع عن حقوقها، وإذا كانت النقابة تنتقص من قدره عند البعض، فلا داعي لها ويجب أن يستقيل لأنه أكبر بكثير من أن يحدث أمامه مثلما شاهدناه يوم المؤتمر.

واختتم سعد قائلاً: «الأستاذ هاني شاكر كان أكثر الداعمين لي ووجوده في النقابة مفيد لي، ولكن من مصلحته أنه يغادر النقابة».