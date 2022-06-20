أحمد سعد: «بسمع كلام مراتي وبقول حاضر بعلو صوتي»

أكد الفنان أحمد سعد، أنه حياته العائلية والزوجية، طبيعية مثل أي بيت، فلن يبالغ في وصفها ويقول إنها أعظم من أي بيت، «أنا بقيت طبيعي بعمل زي بيوت كتير موجودة في مصر، وفيه زوجات كتيرة داعمة لأزواجهم».

مش بقاوح مراتي وبقولها حاضر بعلو صوتي

وقال أحمد سعد، خلال تصريحات تليفزيونية، إن زوجته داعمة له بقوة، ولا تجيد إعداد الطعام، لكنه يسمع كلامها في الأشياء التي تجيدها مثل الموضة، «مراتي دايما في ضهري، ومركزة معايا أوي، ومش بقاوح معاها، وبسمع كلامها جدا، بقول حاضر بعلو صوتي، أنا بسمع كلامها في اللي هي بتفهم فيه، ونفسها حلو في أوردرات الأكل، تطلبلي أوردر آكل صوابعي وراه».

وأوضح أن الفنان عمرو دياب ليس له مثيل في عالم الغناء، ويحب له الكثير من الأغاني «ملهوش مثيل، وبقى تميمة في الأفراح زي الفستان والبدلة، وكل أغنية له بتفكرني بموقف معين ووقت معين، كل أغنية اتبنت ذكرياتنا عليها».

عمرو دياب بيهتم بالتفاصيل وفنان ملوش مثيل

ولفت إلى أنه لا يستطيع غناء أغاني عمرو دياب إلا عمرو دياب نفسه فقط، «هو نجاحها بعمرو دياب، وهو في اللايف زي ما هو في الشريط، عمرو دياب براند أهم شيء فيه هو التفاصيل، وهو بيهتم بتفاصيل التفاصيل».

من ناحية أخرى علق أحمد سعد على تنوع أغانيه، مؤكدًا أن أكثر الأشياء التي يحبها هو غناء أشكال مختلفة من الغناء، فالسائد دائما بأن يكون للمطرب شكل، متابعا: «أكتر شيء أسعدني إني غنيت شعبي الناس حبتها، وغنيت رومانسي وحزينة والناس حبتها، أنا مش مصنف نفسي في اتجاه، بس ممكن البعض مصنف طبقة صوتي».