أحمد سعد يطرح بوستر أغنيته الجديدة «وسع وسع»

يستعد الفنان أحمد سعد لطرح أحدث أغانيه «وسع وسع» خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، إذ كشف منذ قليل عن البوستر الرسمي للأغنية الذي يظهر خلاله بشعر أبيض ويرتدي عقدا من اللولي.

الأغنية من ألحان أحمد سعد، وكلماته، بالاشتراك مع مصطفى حدوتة، وتوزيع إيهاب كلوبيكس وإنتاج مزيكا، ومن المقرر أن تطرح على منصات السوشيال ميديا وموقع «يوتيوب» أول أيام عيد الأضحى المقبل.

أغنية «عليكي عيون» تحقق 100 مليون مشاهدة

احتفل الفنان أحمد سعد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بتحقيق أغنية «عليكي عيون» 100 مليون مشاهدة على «يوتيوب».

ونشر أحمد سعد مقطعًا من الأغنية، وعلق: «عليكي عيون 100 مليون على يوتيوب، 100 مليون شكرا لكل جمهوري الحبيب».

كلمات «عليكي عيون»

أغنية «عليكي عيون» لـ أحمد سعد، من غنائه وألحانه، وكلمات محمد شافعي، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو.

وتصدرت كلمات أغنية «عليكي عيون» للفنان أحمد سعد، محركات البحث في الساعات الأولى من طرحها في فبراير الماضي وتصدرت الأغنية قائمة «تريند» موقع نشر الفيديوهات «يوتيوب».

وتصدر الفنان أحمد سعد في وقت سابق قوائم المشاهدة والبحث خلال شهر رمضان الماضي، حينما شارك في الحلقة الأخيرة من مسلسل «الكبير أوي» الجزء السادس، مع الفنان أحمد مكي، إذ قام بالرقص على أغنيته الشهيرة «بحبك يا صاحبي».