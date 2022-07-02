وزير التموين يقرر فصل المطلقة وإضافة الأبناء على بطاقتها دون موافقة الأب

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إنه يتم فصل أي مطلقة من بطاقة التموين بقسيمة الطلاق دون انتظار موافقة الزوج، كما يتم فصل الأبناء وإضافتهم مع والدتهم وذلك بشهادة الحضانة دون النظر لموافقة الأب.

فصل الزوجة بشهادة الطلاق

وتابع المصيلحي خلال مشاركته بمنتدى شباب الإعلاميين الذي نظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم: «طالما فيه قرار ومستند يثبت ذلك يتم ضم الأولاد على المطلقة وفصل الزوجة بشهادة الطلاق ويكون لها شهادة منفصلة ويضاف لها الأبناء».

وقال وزير التموين: «منعنا أي تحديث للبطاقة أو عددها في مكاتب التموين حيث يتم تقديم التحديث بالأعداد على كل بطاقة تموينية في المديرية التي بدورها تكتب تقريرا ثم ترسله لمكتب الإنتاج الحربي للتنفيذ».

الحذف من بطاقات التموين

ووجهت «الوطن» سؤالا لوزير التموين بخصوص الفئة التي عليها الدور في الحذف من بطاقات التموين بعدما تم ذلك مع أصحاب السيارات والمرتبات المرتفعة، وذلك خلال منتدى شباب الإعلاميين الذي نظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأكد وزير التموين أنه لن يتم إجراء حذف جديد حتى الآن وحتى يتم الانتهاء من دراسة أصحاب الحيازات الزراعية.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، استضاف اليوم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في مائدة مستديرة، يحضرها شباب الإعلاميين والصحفيين وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ وذلك في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ في ماسبيرو.

وأعلن الوزير، موقف السلع المتوافرة خلال عيد الأضحى المبارك، وفيما يلي بيان بها: