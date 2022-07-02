وزير التموين: لن نحذف فئات جديدة من البطاقات.. وندرس موقف الحيازات الزراعية

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه لن يتم حذف أي فئات جديدة من بطاقات التموين في الوقت الحالي.

وأوضح وزير التموين في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه لن يتم إجراء أي حذف بخصوص بطاقات التموين حتى الآن، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن الحيازات الزراعية ملكية كبيرة لكن لا جديد في أمرها حتى يتم تدقيق البيانات لتستخدم لزيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجا بحسب تعبيره.

الحذف من بطاقات التموين

ووجهت «الوطن» سؤالا لوزير التموين عن أي فئة ستكون التالية في الحذف من بطاقات التموين بعدما تم ذلك مع اصحاب السيارات والمرتبات المرتفعة، وذلك خلال منتدى شباب الإعلاميين الذي نظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إذ أكد الوزير أنه لن يتم اجراء حذف جديد حتى الآن، وحتى يتم الانتهاء من دراسة أصحاب الحيازات الزراعية.

شباب الإعلاميين والصحفيين

ويستضيف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في مائدة مستديرة، يحضرها شباب الإعلاميين والصحفيين وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ وذلك في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ في ماسبيرو.