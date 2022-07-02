«التضامن»: برامج الحماية الاجتماعية تغطي 4.1 مليون أسرة بتكلفة 22.5 مليار

قالت الدكتورة مرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن لبرامج الحماية الاجتماعية، إن الدولة بدأت في إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية قبيل إطلاق خطة الدولة الطموحة لإصلاح النظام الاقتصادي، حتى تم إطلاق برنامج «تكافل وكرامة»، وهو أكبر نظام مساعدات في منطقة الشرق الأوسط، «كنا بنغطي 1.7 مليون أسرة فقط بتكلفة 3.7 مليار جنيه، وحاليا بنغطي 4.1 مليون أسرة بتكلفة 22.5 مليار جنيه».

صابرين: المساعدات الاجتماعية خلال الـ9 سنوات الماضية بلغ 122 مليار جنيه

وأضافت «صابرين»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن حجم الموازنة التي جرى صرفها على المساعدات الاجتماعية خلال الـ9 سنوات الماضية بلغ 122 مليار جنيه.

صابرين: أهم حاجة عملها برنامج تكافل وكرامة هو بناء قاعدة بيانات

واستطردت: «أهم حاجة عملها برنامج تكافل وكرامة هو بناء قاعدة بيانات، وحاليا فيه 35 مليون مواطن موجودين على قواعد البيانات، منهم 17 مليون مستفيد والباقي لا يستحق للمساعدات الاجتماعية، لكن يتم استخدام قاعدة البيانات لتطبيق باقي برامج الحماية الاجتماعية».

وأوضحت أن نظام تكافل فيخص الأسر الفقيرة ممن لديها أولاد في المدارس، ولكن نظام كرامة يخص الفقراء من كبار السن والأيتام والمعاقين، «إحنا ميكنا منظومة دفع المساعدات الاجتماعية، والـ4.1 مليون أسرة معاهم كارت فيزا، وبيصرفوا إلكتروني مش نقدي زي زمان».

وتابعت: «بيتم التحقق من مدى استحقاق المستفيدين للبرنامج كل 3 شهور مع قاعدة البيانات الموحدة، وبنخرج الناس غير المستحقة نتيجة حدوث تحسن في الوضع الاقتصادي، بنطلعهم وندخل مكانهم ناس تانية».