خطوات حجز كشف طبي للحصول على معاش تكافل وكرامة.. اعرف التفاصيل

استعرضت وزارتا الصحة والتضامن الاجتماعى خطوات حجز كشف طبي للحصول على معاش تكافل وكرامة، وقالت وزارة الصحة والسكان إنه يشترط على ذوي الاحتياجات الخاصة إجراء كشف طبي للحصول على معاش تكافل وكرامة.

وأوضحت الوزارة أنّ الكشف يتم من خلال حجز على موقع المجالس الطبية المتخصصة التابعة للوزارة، وبالتزامن مع ذلك يستعرض «الوطن» في نقاط خطوات حجز كشف طبي للحصول على معاش تكافل وكرامة، وجاءت على النحو التالي:

خطوات حجز كشف طبي للحصول على معاش تكافل وكرامة

- الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.

- اختيار أيقونة تكافل وكرامة.

- وبعد ذلك يتم الضغط على حجز كشف طبي للحصول على معاش تكافل وكرامة.

- وبعد ذلك يتم إدخال البيانات والتي تتضمن «الرقم القومي، الاسم الرباعي، تاريخ الميلاد، والنوع».

- وبعد ذلك يتم اختيار محافظة ومدينة السكن التابع لها.

- وتحديد الحالة الاجتماعية.

- والوظيفة والتليفون وكذلك نوع الإعاقة.

وناشدت وزارة الصحة والسكان ذوي الاحتياجات الخاصة والراغبين في معاش تكافل وكرامة، على ضرورة الذهاب خلال التاريخ الموعد المحدد؛ للكشف الطبي لإجراء الكشف الطبي، إضافة إلى ضرورة تجهيز الأبحاث والأشعة التي طلبتها اللجنة الطبية.

تعديل موعد الكشف الطبي للحصول على تكافل معاش وكرامة

وعن إمكانية تعديل موعد الكشف الطبي للحصول على تكافل معاش وكرامة، أكدت الوزارة أنه يمكن تعديل موعد الكشف الطبي من خلال إعادة تحديد موعد للكشف الطبي وإدخال البيانات التالية «الرقم القومي، اختيار المحافظة، اختيار التاريخ والوقت»، منوهة بإمكانية عدم الذهاب للموعد الأول في حال الرغبة في تغير الموعد ليوم آخر.

كما طالبت وزارة الصحة من المواطنين ذوي الهمم، عند النزول للكشف الطبي لا بد من الالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعي، والبعد عن الزحام، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.