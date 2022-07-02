نجوم الفن يهنئون نسرين طافش بعد ارتباطها: تستاهلي الحب والسعادة لجمالك الداخلي

حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على تهنئة الفنانة نسرين طافش بعد إعلان ارتباطها، من خلال منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، نشرت به صورة يدها وبها خاتم دون أن تعلن أي تفاصيل عن العريس.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز الفنانين والإعلاميين الذين حرصوا على تهنئة نسرين طافش..

قالت نادين الراسي: «شو فرحتلك من نص قلبي ألف مبروك يا فراشة الحياة بعالم الحب تتهنوا سوا»، وهنأتها أمل عرفة قائلة: «ألف مبروك الله يسعدكو»، وعلقت الإعلامية أسما إبراهيم قائلة: «مبروك حبيبتي ربنا يحفظكم».

وقالت إيمان العاصي «مبروك حبيبتي دايما مع بعض إن شاء الله»، أما المطربة ساندي قالت: «تستاهلي الدنيا كلها ربنا يباركلكوا انتوا الاتنين»، وقالت سالي شاهين: «مبروك تستاهلي كتير من الحب والسعادة لجمالك الداخلي».

واستعانت نسرين طافش بآية من الكتاب المقدس لإعلان ارتباطها وكتبت: «الذي يجمعه الله.. بارك الله في هذه الوحدة وحفظ هذا الحب الأبدي إلى أبد الآبدين».

أعمال نسرين طافش

وعُرض مؤخرا لـ نسرين طافش مسلسل «جوقة عزيزة» بطولة سلوم حداد، أيمن رضا، هبة نور، وسام حنا، عدنان أبو الشامات، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من ﺗﺄﻟﻴﻒ: خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحاق.

كما تشارك نسرين طافش في فيلم «في القلب» الذي من المقرر عرضه في دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة خالد سليم، منة فضالي، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، وغيرهم من الفنانين.