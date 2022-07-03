لميس الحديدي: قيم أسهم البورصة لا تعبر عن أداء الشركات الحقيقي

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن البورصة المصرية تشهد وضعا حرجا غير مسبوق، وقيم الأسهم لا تعبر عن أداء الشركات، ومطلوب من الدولة عبر أدواتها والصناديق الاستثمارية المصرية التدخل لإحداث انتعاشة بها.

الحديدي: البورصة المصرية تشهد وضعا حرجا

وأوضحت الإعلامية لميس الحديدي، أن البورصة المصرية تشهد وضعا حرجا ربما يكون الأول منذ فترة طويلة، وهي مؤشرات لم تشهدها من قبل، حيث تشهد تراجعات على كل الأصعدة والمستويات، فأسعار الأسهم منخفضة جدا، ولا تعبر عن أداء الشركات وخروج المستثمرين الأجانب.

الحديدي: الدولة لديها كثير من الأدوات والصناديق الاستثمارية

وتابعت عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على شاشة ON: «يبقى السؤال هل البورصة مجني عليها فقط؟ أم أنها تعاني من مشكلات هيكلية؟ في النهاية هي مرآة للاقتصاد ولا تعبر عنه حقيقة»، موضحة أن البورصة أداة استثمارية مهمة وفي كثير من الأحيان في أوقات الانخفاض نجد الصناديق العربية تدخل للاستثمار، لكن أين الصناديق المصرية والدولة لديها كثير من الأدوات والصناديق الاستثمارية كثيرة وبوسعها الدخول والاستثمار وإحداث انتعاشة في السوق.

الحكومة تطرح شركات في البورصة

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إن الحكومة ستطرح في الفترة المقبلة عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة، ضمن خطتها لتعزيز دور القطاع الخاص، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي الجزائري المصري، مضيفا أنّ مسارات تعزيز دور القطاع الخاص تتضمن إنشاء شركات قابضة كبيرة في قطاعات النقل البحري والفندقي، بهدف التوسع في المشاركة مع القطاع الخاص.