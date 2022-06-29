أخبار البورصة المصرية.. 1.9 مليار جنيه مكاسب سوقية بنهاية التعاملات

شهدت أخبار البورصة المصرية، ارتفاعا جماعيا في أداء المؤشرات بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفعا بنسبة 0.5% عند مستوى 9225.61 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.66%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 1721.22 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2547.67 نقطة بارتفاع نسبته 0.73%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يصعد بنسبة 0.75%

وصعد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 0.75%، ليغلق الجلسة عند 1649.98 نقطة، وبلغت قيم التداولات 554.3 مليون جنيه، من خلال التداول على 205.5 مليون سهم، وتنفيذ 23.422 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 181 سهمًا، إذ ارتفع 67 سهما، وانخفض 29 سهمًا، واستقر 85 أخرى.

رأس المال السوقي يربح 1.9 مليار جنيه

اختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم عند مستوى 621.960 مليار جنيه، بمكاسب 1.9 مليار جنيه.

ارتفاع أغلب الأسهم القيادية

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، أغلق مرتفعًا بفضل ارتداد أغلب الأسهم القيادية بعد تراجعات قوية منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري واتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ المؤشر الثلاثيني نجح في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 9200 نقطة، وفي حالة استقراره أعلاه قد يدفعه لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي 9400 نقطة مدعوماً باستمرار نشاط الاسهم القيادية.

الأداء المتباين للأسهم الصغيرة والمتوسطة

وتابع «عيد»، فيما يخص عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، فقد استقر بالمنطقة الخضراء أيضًا بفضل الأداء المتباين لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع بالأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة.

وتوقع عيد، أن استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 1700 قد يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 1760 نقطة، وفي حالة عدم نجاح المؤشر السبعيني في الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الثاني وهو 1660 نقطة.