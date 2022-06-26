أخبار البورصة المصرية.. تباين المؤشرات و1.9 مليار جنيه خسائر سوقية

شهدت أخبار البورصة المصرية، تباين في أداء المؤشرات بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، إذ أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفعا بنسبة 0.04% عند مستوى 9443.75 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.23%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 1774.77 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2627.08 نقطة بتراجع نسبته 0.09%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يصعد بنسبة 0.03%

فيما صعد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 0.03%، ليغلق الجلسة عند 1696.03 نقطة، وبلغت قيم التداولات 482.9 مليون جنيه، من خلال التداول على 252.4 مليون سهم، وتنفيذ 25.619 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 178 سهمًا، إذ ارتفع 40 سهما، وانخفض 50 سهمًا، واستقر 88 أخرى.

رأس المال السوقي يخسر 1.9 مليار جنيه

اختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم عند مستوى 633.403 مليار جنيه، بخسائر 1.9 مليار جنيه.

المؤسسات المالية المصرية تتجه نحو الشراء

قال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، أغلق مرتفعًا بفضل اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو البيع بينما اتجهت المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالاسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 9400 نقطة.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 9600 نقطة. وفي حالة عدم نجاح المؤشر في الحفاظ والاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي الثاني وهو 9200 نقطة.

الأداء المتذبذب لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة

وتابع «عيد»، فيما يخص عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، فقد استقر بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات اليوم واغلق على تراجع محدود بفضل الاداء المتذبذب لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو البيع بالاسهم الصغيرة والمتوسطة بينما اتجه المستثمرون الأفراد الأجانب نحو الشراء

ويتوقع عيد، أن المؤشر السبعيني متجهاً بهذا الاداء إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي 1760 نقطة أما في حالة العودة مرة أخرى إلى الاداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة، ينجح المؤشر السبعيني في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي، وهو 1800 نقطة.