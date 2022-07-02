«مية الغسيل نقطت على البلكونة».. مقتل شاب في مشاجرة مع جاره بالشرقية

لقى بائع شاب مصرعه، في مشاجرة مع جاره، بمدينة الحسينية، شمال محافظة الشرقية، مساء اليوم السبت، بسبب تنقيط الغسيل الخاص بأحدهما على بلكونة الآخر، وبسبب خلافات سابقة حول مسح السلم.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة الحسنية بلاغا بوفاة «محمد . م .م . ا» 30 سنة بائع فول وطعمية خلال مشاجرة وقعت بينه وبين «محمد .م . س» 43 سنة عاطل.

وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن المتهم ساكن في الطابق الرابع والمتوفى في الثالث وحدثت مشاجرة بينهما بسبب نزول مياه مية من الملابس المغسولة على البلكونة والخلاف حول مسح السلم وتعدى المتهم على المتوفى بالضرب مستخدما أداة حادة ما أدى لوفاته.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.