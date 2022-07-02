نجل راغب علامة يهاجم منتقدي إطلالة ملابسه: «جرذان»

هاجم لؤي راغب علامة، نجل الفنان الكبير راغب علامة، كل من سخر من إطلالته وملابسه التي ارتداها مؤخرا من أجل الدعاية لإحدى شركات الملابس الشهيرة.

لؤي علامة: أنا أعمل وشاب مثقف

لؤي نشر عبر ستوري صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات انستجرام قائلا «أنا لا أرد عادة على القصص التي تبدو بهذا الغباء، لكنني اطلعت على عدة رسائل بخصوص تصريح والدي عن الكراهية وتهديدات القتل التي وصلتني بسبب الملابس التي كنت أرتديها، للتوضيح، عندما تكلمت مع والدي عن الموضوع لم أقل له إن الأشخاص الذين يوجهون لي هذا الكره موجودون تحت الأرض ويختبئون خلف شاشات هواتفهم، بل ما قلته فعلاً إنهم (جرذان)، وللصراحة والدي كان محترماً كثيراً في رده».

لؤي علامة: أشكر الداعمين لي ومنهم والدي

وأضاف موضحا «عندما قلت تحت الأرض، لم أقصد الناحية المادية، أبداً، بل قصدت ما هو أسوأ، فالمال يأتي ويذهب، بل ما قصدته هو الجهل وانعدام الثقة بالنفس والغيرة، والجرذان الذين ليس لديهم مخ على السوشيال ميديا، أنا كشخص مثقف، لدي عمل، وحاليا أنا في إجازة، أعيش أفضل حياة، وأضحك من أعماق قلبي مع أصدقائي وعائلتي على كل ما يحصل».

تابع: «إلى الأشخاص الداعمين الذين آمنوا ووقفوا منهم والدي راغب علامة إلى جانبي، أنا أحبكم كثيرا، وأقدّر كل واحد منكم، شكرا على الدعاية الإضافية، وبالنسبة للأشخاص الذين لم يسمعوا بأي شيء من هذا، فالأمر لا يستحق حتى وقتك لتعرف شيئاً عنه».