راغب علامة يشعل احتفالية صيفية بالقاهرة الجديدة «صور»

أحيا النجم اللبناني راغب علامة، احتفالية صيفية داخل أحد فنادق التجمع الخامس بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام ومشاهير المجتمع.

راغب علامة وشقيقه

شهد الحفل حضورا كامل العدد وحضر راغب بصحبة شقيقة ومدير أعماله خضر علامة، وكان في استقبالهما منظم الحفل وليد منصور ومسؤول التأمين أحمد فخامة وافتتح وصلته الرومانسية بأغنية «سنين رايحة» التي زادت من أجواء الإثارة.

أهم الحضور في حفل راغب علامة

كان ضمن الحضور الفنان إدوارد وزوجته، والفنانة ورزان مغربي وشيماء حافظ، والمذيعة فاطيما خليل.

وقدم علامة على مدى قرابة الساعتين عددا كبيرا من أغانيه المميزة منها «اللي باعنا، نسيني الدنيا، أنا ما بهزرش، ممكن أزعلك، تعاليلي».