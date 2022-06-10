الأحد.. راغب علامة يحضر إلى القاهرة لتسجيل أغنياته الجديدة

يصل الفنان اللبناني راغب علامة، إلى القاهرة صباح بعد غد الأحد، لإحياء حفل غنائي كبير لصالح إحدى الشركات العقارية الكبرى بالقاهرة، ومن المقرر أن يشدو فيها بنخبة من أهم وأشهر أغنياته، منها «قلبي عشقها، ومغرم يا ليل، وليالينا القديمة، وطب ليه، واللي باعنا».

راغب علامة يشدو في القاهرة لصالح شركة عقارية

علمت «الوطن» أن علامة سيستغل تواجده في القاهرة من أجل الانتهاء من عدة أغنيات جديدة كان يعمل عليها منذ فترة من بينها ثلاث أغنيات من الملحن محمود الخيامي، وأغنية ملك الرومانسية التى يقدمها مع الشاعر ناصر الجيل والملحن محمد ضياء، بالإضافة إلى عدة أغنيات أخرى مع عدد من الشعراء.

يذكر أن الفنان راغب علامة كان قد طرح أول أمس أغنيته الجديدة تعاليلي، ثاني أغنياته الرسمية لعام 2022.

راغب علامة يسجل 3 أغنيات جديدة مع محمود الخيامي

«تعاليلي» للفنان راغب علامة، كلمات الشاعر محمد عاطف، وألحان أحمد الزعيم، وتوزيع توما، وتخطت حاجز الـ250 ألف مشاهدة منذ صدورها.

تعاليلي لـ راغب علامة تتخطى حاجز ربع مليون مشاهدة

وجاءت كلمات أغنية تعاليلي كالتالي:

قدام الكل بقولهالك خليني أقولها

أنا عيني ما قبلتش جمالك في الدنيا بحالها

بابعت لعينيكي تحياتي الرقة دي قلبت حساباتي

تستاهلي أعيشلك وحياتي جنبك أكملها

قدام الكل بقولهالك خليني أقولها