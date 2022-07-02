إصابة المطربة التونسية أميمة طالب بفيروس كورونا

أعلنت المطربة التونسية أميمة طالب عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت أميمة طالب نتيجة المسحة والتي ظهرت إيجابيه وعلقت عليها قائلة: «نقول الحمدلله على كل حال»

لتنهال عليها التعليقات من جمهورها ومتابعيها بالشفاء العاجل.

نقول الحمدلله على كل حال ???? pic.twitter.com/8qStXe98Bn — أميمة طالب (@aboutoumaima) July 2, 2022

أميمة طالب تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد

وفي فبراير الماضي احتفلت المطربة التونسية أميمة طالب بإطلاق ألبومها الجديد «أنا شايفاك»، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور صناع الألبوم وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.

وغنت أميمة خلال المؤتمر عددا من أغنيات الألبوم وهم «موسى وفرعون، فيك العبر، قلت مش هتسبني، فيك العبر»، كما أهدت مصر أغنية بعنوان «يا بتوع مصر» التي قدمتها للشعب المصري.