الحجار يشعل أجواء المنارة أرينا.. ويمتع جمهوره على مدار 3 ساعات

أحيا النجم علي الحجار حفلا غنائيا كبيرا على المسرح المكشوف بالمنارة أرينا تحت اسم لايف سينفوني.

علي الحجار قدم 28 أغنية في الحفل

الحفل استقبله الجمهور بحفاء شديد على مسرح المنارة تحت إشراف وتنظيم محمد هيكل، مدير حفلات المنارة.

وخطف الحجار مسامع آلاف الحضور على مدار 3 ساعات غنى فيها 28 أغنية في رحلة طرب آسرة في ملكوت أغانيه، بداية من «الليل وآخره» و«عزيزة على القلب» و«عم بطاطا» و«تجيش نعيش» مع تلبيته لرغبات الحضور بغناء أشهر أعماله «مسألة مبدأ» و«الزين والزينة» و«عارفة» وتفاعل معه الحضور بالهتافات والرقص والبهجة.

الحجار يعتذر عن نقابة الموسيقيين

كان الفنان علي الحجار قد أصدر مؤخرا بيانا نفى فيه تماما كل الأخبار التي انتشرت حول إمكانية ترشحه لنقابة المهن الموسيقية بدلا من الفنان هاني شاكر.

وقال الحجار، إنه تابع بفخر وسعادة دعوات ترشيحه لمنصب نقيب المهن الموسيقية.

وأضاف الحجار في بيان له: «إنني إذ أعتز بهذه الدعوات المخلصة وأقدر أصحابها وأقدم لهم الشكر فردًا فردًا، فإنني أؤكد استعدادي لخدمة النقابة بكل ما أمتلك وبكل ما أقدر عليه، دون أن يرتبط ذلك بتولي أي منصب رسمي».

وتابع: «لا أرى نفسي في أي منصب.. وإنما مكاني بين جموع أهل الفن، أدعم أي جهد لصالح الفن وأهله دون أن يكون ذلك بشكل رسمي».