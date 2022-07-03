الديهي: لا يوجد إنجاز واحد في مصر لم يتعرض للتشويه من الإعلام المعادي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، علق على أزمة الطريق الساحلي الشمالي، إذ قال: «فيه ناس كل هدفها التشكيك في اللي بيتعمل»، كما أوضح أن الطريق لم ينته بعد، واستنكر عدم توضيح المسؤولين ذلك للمواطنين، إذ أوضح الإعلامي أن من يسخر من طريق الساحل لم ير إلا من زاوية واحدة، والمفترض أن المواطنين يسألون والمسؤولون يجيبون عن تساؤلاتهم.

من لا يؤمن بوجود استهداف لمصر هو جزء من المؤامرة

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامجه «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض عبر شاشة «TeN»، أن الهدف الأساسي هو تشويه ما يحدث في مصر، ومن لا يؤمن بوجود استهداف لمصر أو مؤامرة هو جزء من المؤامرة، متحديًا أن يكون هناك مشروع واحد تم إنجازه في مصر، حتى لو بناء مسجد، لم يتعرض للتشويه وإهالة التراب عليه من الإعلام المعادي الموجه، مطالبًا المسؤولين بالحديث مع المواطنين بشفافية ووضوح وإعلان حقيقة الوضع لهم.

الصحف التي تحدثت عن العوامات لم نسمع لهم صوتا عن أزمة النيل

وتابع الإعلامي نشأت الديهي: «الإعلام مش بعبع وكلنا في مركب واحدة، ولا يجب تجاهل العمل الإعلامي والنظر إليه على أنه وردة على عروة المسؤول»، مؤكدًا أن تواصل المسؤول مع الإعلام مهمة أساسية، مستنكرًا في الوقت ذاته من تركيز بعض الصحف الأجنبية على أزمة إزالة بعض العوامات المخالفة في نهر النيل، فردود الفعل والصدى على قرار الحكومة المصرية بإزالة عوامات في نهر النيل بالصحف الأجنبية مقلق.

وأوضح أن هناك صحف أمريكية وأجنبية تحدثت عن أن هناك هدم للعوامات التاريخية في مصر، وأن التراث العائم في مصر مهدد بالضياع، موضحًا أن الصحف الأجنبية التي تحدثت عن العوامات لم نسمع لهم صوتا عن أزمة النيل نفسه، رغم أن الـ 32 عوامة سكنية التي سيتم إزالتها بالقاهرة تصويب لموقف خطأ وتطبيق للقانون على الجميع لتحقيق الصالح العام دون النظر لمصالح شخصية.