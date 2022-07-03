حظك اليوم برج القوس السبت 3-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يميل مواليد برج القوس الى السفر للترحال والتغير الدائم، فهو يحب التنزه والخروج طوال الوقت، فهو يحب اللقاءات الاجتماعية والعزومات المختلفة.

في إطار حرص بوابة «الوطن» في تقديم خدمات إخبارية تنشر على مدار اليوم، ونعرض فيما يلي لمواليد برج القوس حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق توقعات خاصة للبوابة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وذلك ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج، في السطور التالية:

حظك اليوم برج القوس مهنيا

توضح خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي لمواليد برج القوس يكون الوضع الفلكي يمدك اليوم بالخيال الخصب والإصرار ويحفز قدرتك على التحليل والإقناع، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

وتضيف خبيرة الأبراج، بينما على المستوى العائلي والعاطفي لأصحاب هذا البرج، يكون القمر في منزل الحظ يعمل لصالحك وفي الأفق فرص لقضاء أوقات ممتعة ومفاجآت سارة.

مشاهير برج القوس

يتميز مواليد برج القوس بالبشاشة والابتسام طوال الوقت، كما أنه من الشخصيات التي تميل للتجديد والابتعاد عن الروتين والتقليدية، ومن أبرز نجوم هذا البرج الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، محمود حميدة، الكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.