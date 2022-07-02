حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 2-7-2022 مهنيا وعاطفيا

يهتم الكثيرين بعلم الفلك والوضع الفلكي الخاص بأبراجهم، حتى يساعدهم ذلك على توقع ما سيحدث من أحداث مختلفة لهم في يومهم على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وتنقسم الأبراج إلى 4 مجموعات مختلفة، وتتمثل في «أبراج مائية، أبراج نارية، أبراج هوائية، أبراج ترابية».

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم للأبراج على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، اليوم السبت الموافق 2 يزليو من عام 2022، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 2-7-2022 على الصعيد المهني

قد تكون اليوم يا مولود برج الحمل ودودا اليوم وتتعامل بحيوية وانفتاح على العالم من حولك.

حظك اليوم برج الحمل 2-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر يعدك اليوم بلقاء عاطفي لا ينسى.. فإنه اليوم في منزل الحب.

حظك اليوم برج الثور 2-7-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تنتبه لخطواتك وأقوالك تجنبا للحوادث وسوء التعبير.. فالوضع الفلكي دقيق.

حظك اليوم برج الثور 2-7-2022 على الصعيد العاطفي

كن مستعدا للتفاهم بهدوء كي تحل الخلافات.. قد تكون هناك ضغوط أو خلافات مع المحيطين بك.

حظك اليوم برج الجوزاء 2-7-2022 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تعد نفسك لكل الاحتمالات وأن تتكيف مع المستجدات.

حظك اليوم برج الجوزاء 2-7-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب لبحث قضية عاطفية أو اجتماعية تشغلك.. فالقمر في منزل العلاقات.

حظك اليوم برج السرطان 2-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك لوضع الأساس لقاعدة مادية متينة وانطلاقات كثيرة، فقط عليك أن تراجع جيدا خطواتك تجنبا للخسائر.

حظك اليوم برج السرطان 2-7-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم لا تستسلم لشعورك بالانزعاج والتوتر وكن متعقلا إذا أردت أن تجد حلولا مناسبة.

حظك اليوم برج الأسد 2-7-2022 على الصعيد المهني

القمر ما زال في برجك ويساعدك أن تستمع اليوم لصوت عقلك.. وتحليلاتك تساعدك كثيرا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 2-7-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويعملان لصالحك، ويمدانك بالنشاط والطاقة العاطفية والثقة في النفس.

حظك اليوم برج العذراء 2-7-2022 على الصعيد المهني

وعليك اليوم أن تسترخي وتهدأ وتعمل في صمت، وانتبه لحقوقك.. القمر في منزل الصحة السلبي.

حظك اليوم برج العذراء 2-7-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم يلزمك الكثير من الصبر فلا تتسرع في أقوالك.

حظك اليوم برج الميزان 2-7-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدعم مشاريعك ويمدك باليقظة وتنجز مشروعاتك اليوم بثقة وجرأة وقد تبدأ جديدا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 2-7-2022 على الصعيد العاطفي

يدفعك اليوم نحو إقامة احتفالات تجمعك بالأحباب والأصدقاء.. القمر في منزل الأصدقاء.

حظك اليوم برج العقرب 2-7-2022 على الصعيد المهني

إذا واجهت بعض المقاومة فعليك أن تصبر لفترة، وانتبه لحقوقك.. القمر في وضع معاكس في منزل العمل.

حظك اليوم برج العقرب 2-7-2022 على الصعيد العاطفي

لا تدع الصغائر تعكر مزاجك وتسبب لك اشتباكات مع الأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج القوس 2-7-2022 على الصعيد المهني

قد تشعر برغبة في المعرفة ومن المحتمل أن تقودك الأفلاك لمفاوضات ناجحة، فقط انتبه لحقوقك.. القمر في منزل الحظ.

حظك اليوم برج القوس 2-7-2022 على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل الحب يمنحك جاذبية وطاقة عاطفية أخاذة وتبدو أكثر استعدادا للتعاون مع الأحباب.. رغم الضغوط.

حظك اليوم برج الجدي 2-7-2022 على الصعيد المهني

أمامك خيارات تميل لبحثها وتحسن تقريرها، وتخطط جيدا للمستقبل، فقط انتبه لحقوقك.. فالقمر بمنزل المدخرات يمنحك يوما مناسبا للبيع والشراء.

حظك اليوم برج الجدي 2-7-2022 على الصعيد العاطفي

عليك الاقتراب ممن تحب وترتب لخطوات جريئة، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية ولا عن خططك.. القمر بمنزلك الثامن.

حظك اليوم برج الدلو 2-7-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تقاوم رغبتك في الاشتباك مع البعض واهتم بحماية حقوقك لكن بهدوء، وانتبه في توقيع الأوراق.. القمر في مواجهة برجك.

حظك اليوم برج الدلو 2-7-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تكون مرنا وأن تتحكم في عصبيتك مع من تحب.

حظك اليوم برج الحوت 2-7-2022 على الصعيد المهني

اليوم تشعر بطاقة تدفعك للعمل بجلد من أجل إنتاج أعمال مدهشة.. القمر في منزل العمل.

حظك اليوم برج الحوت 2-7-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحب تمنحك سحرا وجاذبية وتبدو مستعدا للتفاهم والتوافق مع الطرف الآخر.. رغم التشوش.