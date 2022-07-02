حظك اليوم برج القوس السبت 2-7-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس لديه الكثير من المميزات التي تجعل منه شخصية ناجحة في حياته العملية وحياته الخاصة أيضا، ولديه روح مرحة بشكل كبير، ولا يحب أن يعيش حياة روتينية على الإطلاق، ويسعى دائما إلى الحصول على وظيفة تمكنه من السفر والتنقل من مكان لمكان آخر باستمرار، ولديه قلب حنون يجعله يرغب في إرضاء الأشخاص المقربين منه بشتى الطرق، ولا يعطي فرصة لشخص آخر أن يقق من أحلامه وطموحه.

ويتميز مولود برج القوس أيضا بأنه يضفي أجواء المرح على الأماكن التي يتواجد فيها، كما أنه شخصية مسئولة بشكل كبير ويحرص على إنجاز جميع المهام المسندة إليه، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج القوس على الصعيد والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك برغبة في المعرفة ومن المحتمل أن تقودك الأفلاك لمفاوضات ناجحة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. المريخ في منزل الحب يمنحك جاذبية وطاقة عاطفية أخاذة وتبدو أكثر استعدادا للتعاون مع الأحباب.

عيوب برج القوس

ومن أبرز عيوب برج القوس أنه قد يميل إلى الكسل في بعض الأحيان، كما أنه يغضب بسرعة، ولكنه سرعان ما يهدأ ويعود ليعتذر عن أخطاءها.