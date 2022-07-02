حظك اليوم برج الجدي السبت 2-7-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجدي يتميز بقدرته على إنجاز الكثير من المهام في وقت واحد، وهذا يعود إلى كونه شخصية مسئولة بشكل كبير، ولا يحب أن يكون في موضع غير مسئول، ولكنه شخصية ملتزمة كثيرا في حياته الشخصية والمهنية، كما أنه يحرص دائما على قضاء وقت فراغه مع عائلته والأشخاص المقربين منه، ولا يحب التواجد بعيدًا عنهم لفترات زمنية طويلة.

ويسعى مولود برج الجدي بشكل دائم ومستمر إلى الوصول لمناصب عليا في عمله، ولا يحب المرح على الإطلاق، ما يجعل الميحطون به يعتقدون أنه حزين ويمر بمشكلات كبيرة، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يمنحك يوما مناسبا للبيع والشراء، وأمامك خيارات تميل لبحثها وتحسن تقريرها، وتخطط جيدا للمستقبل، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثامن يساعدك على الاقتراب ممن تحب وترتب لخطوات جريئة، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية ولا عن خططك.

عيوب برج الجدي

ومن أبرز عيوب برج الجدي أنه لا يحب المرح، ولا يمتلك روح الدعابة على الإطلاق، كما أنه لا يحب الزواج مبكرًا، ويخاف من الدخول في علاقات عاطفية، بسبب إحساسه الشديد بالمسئولية.