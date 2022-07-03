رسالة دكتوراه عن التحول الرقمي وتأثيره على الأداء الوظيفي بتجارة بنى سويف

التحول الرقمي من أولويات الفترة الراهنة، ودعمته الدولة المصرية بجهود كبيرة في مختلف قطاعاتها من مؤسسات حكومية وخاصة ومجتمع مدنى، بل طورت من المناهج الدراسية ليصبح التحول الرقمي ضرورة أساسية ومتطلبا رئيسا للعمل في أي مجال.

أثر التحول الرقمي على الأداء الوظيفي للجهاز الإداري

ومن هذا المنطلق، تقدمت الباحثة عبير عبد الرحمن محمد، بدراسة علمية لقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة بنى سويف، لنيل درجة الدكتوراه، تحت عنوان «أثر التحول الرقمي على الأداء الوظيفي للجهاز الإداري.. الدور الوسيط للثقافة التنظيمية بالتطبيق على جامعة القاهرة»، وتكونت لجنة المناقشة والحكم من كل من الدكتور حامد زعزوع السنوسي، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة، والدكتور أحمد فاروق، مدرس إدارة الأعمال، والدكتور أحمد حسين، مدرس إدارة الأعمال بالكلية ذاتها.

تأثير التحول الرقمي على الأداء الوظيفي

وناقشت لجنة الحكم الباحثة في محتوى رسالتها العلمية، التي تدور حول مدى تأثير التحول الرقمي على الأداء الوظيفي، ومفهومه وأبعاده، ودور التحول الرقمي في الثورة الصناعية الرابعة ، ومفهوم الأداء الوظيفي وأبعاده، والعلاقة بين أبعاد التحول الرقمي وأبعاد الأداء الوظيفي، وقياس الفجوة بين توقعات الأداء الوظيفي الذي كان متوقعا قبل تطبيق التحول الرقمي وبين مستوى الأداء، دور الثقافة التنظيمية في قياس وتحليل العوامل المؤثرة في الأداء الوظيفي للجهاز الإداري، وحصلت الباحثة على درجة الدكتوراه بقرار اللجنة.

كوادر إدارية مؤهلة للعمل الذي يحقق استراتيجية الدولة الإدارية

وقالت الدكتورة عبير عبد الرحمن، والتي تشغل منصب أمين عام كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، في تصريح لـ«الوطن» إن فكرة الدراسة جاءتها من واقع عملها في القيادة الإدارية بواحدة من أكبر الجامعات المصرية وأكثرها اهتماما بالتحول الرقمي، لافتة إلى أنها حددت موضوع رسالتها لتتمكن من الوصول لكم أكبر من المعلومات والخبرات والدراسات الأجنبية التي تساعدها على أداء عملها بأفضل صورة تحقق الهدف المنشود من التحول الرقمي، وترصد وتحلل الأداء الإداري الحالي وتعالج المشكلات الموجودة بالفعل في العمل الإداري.

وأوضحت «عبد الرحمن» أن الجمهورية الجديدة بحاجة لكوادر إدارية مؤهلة للعمل الجاد الذي يحقق استراتيجية الدولة الإدارية، بل ويجب على كل قيادي في مجال الإدارة أن يكون مدربا ومعلما لمرؤوسيه في العمل من أجل تكوين فريق عمل ناجح، موجهة الشكر لجامعة القاهرة ورئيسها الدكتور محمد عثمان الخشت على الدعم المتواصل بالخبرات والإحصائيات والمعلومات اللازمة.