إنشاء 6 مكاتب صحة مميكنة بقرى ومراكز أسيوط.. تتواكب مع التحول الرقمي

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة على إنشاء 6 مكاتب صحة مميكنة بقرى ومراكز المحافظة؛ تلبية لاحتياجات المواطنين وتسهيلًا عليهم لتسجيل المواليد والوفيات وغيرها من الخدمات الصحية.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة لشهر يونيو 2022، التي عقدت بحضور المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة والمستشار محمد سليمان، المستشار القانوني للمحافظة والعميد علاء عبدالجابر، سكرتير عام مساعد المحافظة ومديري مديريات الخدمات ومديرى إدارات المرور والحماية المدنية ورؤساء المراكز والأحياء ومديري إدارات الديوان العام والمشروعات ورؤساء شركات المرافق.

إنشاء 6 مكاتب صحة حديثة

وأشار محافظ أسيوط، إلى أنه تم الموافقة على إنشاء 6 مكاتب صحة حديثة ومميكنة بمناطق « صحة سادس مدينة اسيوط ومقره مستشفيات جامعة أسيوط – مكتب صحة بني هلال بوحدة بني هلال الصحية بمركز القوصية – مكتب صحة ابي إسحاق بوحدة ابى اسحق الصحية بمركز أبنوب - ومكتب صحة ثان بمدينة أبنوب – مكتب صحة العصارة بوحدة العصارة الصحية بمركز الفتح – مكتب صحة ابني بيتك 2 بمركز طب الاسرة بمنطقة ابني بيتك 2 بمدينة اسيوط الجديدة»، لافتًا إلى أن إنشاء تلك المكاتب يعتبر إضافة إلى مكاتب الصحة المنتشرة بقرى ومراكز المحافظة والبالغ عددها 212 مكتب صحة.

مواكبة التحول الرقمي

وأوضح الدكتور محمد زين الدين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط، أهمية مكاتب الصحة المميكنة التي يتم إنشاؤها وفقًا لأحدث المواصفات التى تتواكب مع التحول الرقمي وتقدم خدماتها المتعددة للمواطنين، ومنها التطعيمات الإجبارية للأطفال والحملات القومية للتطعيم وإخطار المناطق بتطعيمات الطفل الوافد واستخراج شهادة الميلاد للمولود داخل دائرة المكتب والكشف الطبى على المتوفى داخل دائرة المكتب واستخراج تصريح الدفن ،واستخراج شهادة الوفاة للمتوفى داخل دائرة المكتب و الإجازات المرضية للموظفين غير التابعين للتأمين الصحي.