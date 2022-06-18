مصرع مسنة وطفلة صعقا بالكهرباء وضبط مستريح الأدوية خلال 24 ساعة في سوهاج

شهدت محافظة سوهاج خلال 24 ساعة مصرع طفلة ووفاة مسنة صعقا بالكهرباء في واقعين مخالفتين، كما تم ضبط مستريح جديد استولى على 4 ملايين جنيه لتوظيفها بتجارة الأدوية.

مستريح الأدوية استولى على 4 ملايين جنيه

وتلقت مباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد، بلاغًا من «علاء ع ن ع» و10 آخرين بتضررهم من «علي م ع ك» يعمل بشركة للأدوية لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ ماليه بلغت جملتها أربعة ملايين جنيه، لتوظيفها فـي مجال تجارة الأدوية، من خلال الشركة التي يعمل بها مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ ليتم ضبط المتهم عقب استصدار إذن النيابة العامة وبمواجهة المتهم أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.

كهرباء الغسالة تصعق طفلة أثناء اللعب

وفي الواقعة الثانية لقت طفلة ثلاثة سنوات مصرعها صعقًا بالكهرباء بمركز البلينا بمحافظة سوهاج حيث وصلت الطفلة «هدير» إلى المستشفي المركزي جثة هامدة إدعاء صعق كهربائي، وأفاد والدها بأنه أثناء لهو نجلته الطفلة بالمنزل لامست يدها أحد الأسلاك الكهربائية العارية بغسالة المنزل مما نتج عنه صعقها ووفاتها ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود حروق من الدرجة الثالثة بباطن اليد اليمني علي شكل دائري وأن سبب الوفاة «صدمة عصبية» نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية.

وفاة مسنة صعقا بالكهرباء

بينما بالواقعة الثالثة التي شهدها مركز ساقلته بمحافظة سوهاج لقت مسنة مصرعها صعقا بالكهرباء، أيضا حيث تلقى مركز شرطة ساقلته بلاغا من «فتحي»، يفيد بأنه في أثناء قيام شقيقته «سنيه» 65 عامًا ربة منزل ببعض الأعمال المنزلية لامست يدها أحد الأسلاك الكهربائية العارية مما نتج عنه صعقها ووفاتها، ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود شحوب بالجسم ولا توجد إصابة ظاهرية وأن سبب الوفاة «صدمة عصبية» ولا توجد شبهة جنائية وقد أيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.