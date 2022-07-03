صالح: خلاف حول 8 مواد بشأن الدستور.. وحكومة الدبيبة فشلت في مهامها

قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح إنه كان هناك خلاف حول 8 مواد بشأن الدستور، مضيفا لقناة «العربية» الإخبارية، أنه اقترح استفتاء الليبيين فيها.

وأوضح صالح أن المجلس لا يريد أن تتدخل أي سلطة تنفيذية في عمل مفوضية الانتخابات، وأشار رئيس مجلس «النواب»، إلى أن مقترح السفير الأمريكي بشأن الانتخابات دعوة لاستمرار الانقسام، رافضا تدخل سفير واشنطن في الشأن الليبي

وتابع صالح، أن الليبيين سيقررون لمن سيصوتون، مضيفا أنه لا إقصاء لأحد ويجب أن نسمح للجميع بالترشح.

وأضاف رئيس البرلمان الليبي، أن أكثر من 20 شخصا يحملون جنسية مزدوجة تقدموا لانتخابات الرئاسة.

عقيلة صالح: القاعدة الدستورية للانتخابات يجب أن يستفتى فيها الليبيون

وأشار المستشار عقيلة صالح، إلى أن القاعدة الدستورية للانتخابات يجب أن يستفتى فيها الليبيون. وأوضح صالح: «لن نمنع أي ليبي من المشاركة في الانتخابات»، مضيفا أنه لم يغير اتفاقه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري.

ولفت المسؤول الليبي، إلى أن الخلاف بشأن المسار الدستوري يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، موضحا أن مجلس الدولة مصر رفض ترشح مزدوجي الجنسية ويطالب مزدوجي الجنسية بالتخلي عن جنسيتهم الأجنبية.

وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، أن اقترح أن يتنازل الفائز بالرئاسة عن جنسيته الأجنبية، مشيرا إلى أن بعد التوافق على مسودة دستور ستعرض على مجلسي النواب والدولة للمصادقة

صالح: إقامة نظام فيدرالي لا تعني تقسيم ليبيا

وتابع صالح أن إقامة نظام فيدرالي لا تعني تقسيم ليبيا، مضيفا إن أغلبية الأحزاب والشخصيات السياسية تؤيد إقامة نظام فيدرالي

وتابع عقيلة صالح قائلا، إنه سيلتقي شبابا من المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، لاستيضاح الأمور. وأوضح رئيس مجلس «النواب» الليبي، أن سيتم التعامل مع من أحرقوا مقر البرلمان وفق القانون ولن ينجو أحد بفعلته، مشيرا إلى أن أنصار النظام السابق اقتحموا مقر البرلمان ونحملهم مسؤولية ذلك

رئيس «النواب»: المتظاهرون زحفوا إلى مقر البرلمان دون مطالب محددة

وأضاف صالح، أن إحراق البرلمان قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية، موضحا أن المتظاهرين زحفوا إلى مقر البرلمان دون مطالب محددة.

وأشار صالح، إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، فشلت في مهامها بدءا بالمصالحة وإجراء الانتخابات، مضيفا أن مطالب المتظاهرين لها علاقة بـ«مجلس النواب» وتتعلق بالسلطة التنفيذية

وقدم صالح، شكره للقوات العسكرية والأمنية على عدم استخدام القوة ضد المتظاهرين، وتنابع المسؤول الليبي قائلا، إن الليبيين يعانون من تدني الخدمات بما فيها الكهرباء ومن حقهم التظاهر

أنقرة ترسل إشارات على احترام خيار تكليف البرلمان لحكومة باشاغا

ولفت عقيلة صالح، إلى أن في تقديره الشخصي أن تركيا لم تعد تدعم حكومة الدبيبة، مضيفا أن أنقرة ترسل إشارات على احترام خيار تكليف البرلمان لحكومة فتحي باشاغا.

وأضاف صالح، أن مسؤول تركي كبير سيزور ليبيا بعد العيد للقاء باشاغا، مشيرا إلى أن لا ثابت في السياسة وعدد من النواب سيزورون تركيا قريبا.