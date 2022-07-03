زلزال يضرب منطقة «شينجيانج».. ومصرع شخص جراء حريق في موسكو

شهدت الصين وروسيا خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث كان من من أبرزها، الزلزال الذي ضرب محافظة «آكتشي» في منطقة «شينجيانج»، بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار، فيما شهدت العاصمة الروسية «موسكو» حريقا اندلع في عيادة خاصة للإدمان في شمال غربي المدينة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين.

وضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الأحد، بتوقيت العاصمة الصينية «بكين»، محافظة «آكتشي» في منطقة «شينجيانج» ذاتية الحكم شمال غربي البلاد.

عمق مركز الزلزال وصل إلى 10 كيلومترات

وأوضح مركز «شبكات الزلازل الصيني»، أن عمق مركز الزلزال وصل إلى 10 كيلومترات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأشار المركز الصيني، إلى أنه تم رصد مركز الزلزال عند ملتقى خط عرض 40.88 شمالا وخط طول 78.14 درجة شرقا.

وفي سياق آخر، فقد 27 شخصا بعد غرق رافعة عائمة في المياه قبالة ساحل مقاطعة «قوانجدونج» جنوبي البلاد، صباح أمس السبت. وجاء غرق الرافعة بعد تعطل سلسلة رسوها أثناء تجنب «إعصار تشابا» بالقرب من مدينة «يانجيانج»، فيما تم إنقاذ 3 أشخاص.

وقال مركز «البحث والإنقاذ البحري» بالمقاطعة، اليوم الأحد، إنه تم تعبئة مروحيات الإنقاذ وسفن الإنقاذ والسفن التجارية القريبة للبحث عن المفقودين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

9 مرضى في العيادة الروسية

وفي روسيا، لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 أشخاص جراء حريق، اندلع في عيادة خاصة للإدمان في شمال غربي العاصمة «موسكو»، وأشارت وكالة أنباء «تاس» الروسية، إلى وجود 9 مرضى في العيادة، فيما تم إنقاذ 8 أشخاص.