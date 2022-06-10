كوارث حول العالم خلال الساعات الماضية.. زلزال يضرب الصين وحريق بالشارقة

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة كوارث منها الزلزال الذي ضرب جنوب غربي الصين، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا، كما شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة، حريقا نشب في مصنع أصباغ بـ«منطقة الحمرية» في إمارة «الشارقة»، ما أسفر عن وقوع أضرارا مادية جراء الحريق.

قوة الزلزال بلغت 6 درجات على مقياس ريختر

وضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر مدينة «ميركانج» في محافظة «نجاوا التبتية وتشيانج» ذاتية الحكم في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، في الساعة 1:28 صباح، اليوم الجمعة بتوقيت بكين، وقال مركز شبكات الزلازل الصيني، إن مركز الزلزال، الذي وقع على عمق 13 كيلومترا، تم رصده عند خط عرض 32.25 درجة شمالًا وخط طول 101.82 درجة شرقًا.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال المركز الصيني، إن زلزالا بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، ضرب مدينة «ميركانج»، مشيرا إلى أن مركز الزلزال، تم رصده عند خط عرض 32.27 درجة شمالا وخط طول 101.82 درجة شرقا، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وسيطرت فرق الدفاع المدني بـ «الشارقة» الإماراتية، أمس الخميس، من السيطرة على حريق نشب في مصنع أصباغ بمنطقة الحمرية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الحريق تسبب في احتراق بعض المعدات

وأشار مصدر بإدارة الدفاع المدني، إلى أن الحريق شب في تمام الساعة الرابعة والربع مساء بالتوقيت المحلي «02:15 ظهرا بتوقيت القاهرة»، موضحا أن الحريق خلف أضرارا مادية في المكان وتسبب في احتراق بعض المعدات والمواد دون وقوع إصابات أو حالات اختناق.