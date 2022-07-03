4 صبية يجردون طفلا من ملابسه بأحد أندية المنيا.. تسللوا لحضور حفل

جرّد 4 صبية طفلا من كامل ملابسه داخل أحد الأندية الرياضية الشهيرة في محافظة المنيا، وتباشر الجهات الأمنية التحقيق في ملابسات وظروف الواقعة.

وتلقى مأمور قسم شرطة بندر المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من مسؤول الأمن بأحد الأندية الرياضية، يفيد قيام 4 صبية بتجريد طفل من ملابسه بالكامل في ظروف غامضة ودون معرفة دوافعهم.

التعرف على المتهمين من خلال كاميرات المراقبة

وعلى الفور، انتقل فريق من وحدة مباحث قسم المنيا لمقر النادي، وبتفريغ كاميرات المراقبة وفحصها تم التعرف علي المتهمين أثناء قيامهم بارتكاب الواقعة، وتبين أنهم ليسوا أعضاء في النادي، وأنه تصادف وجودهم لحضور حفل ترفيهي مسائي داخل النادي، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر الجهات الأمنية التحقيق فيها.

وأبلغت الأجهزة الأمنية خط نجدة الطفل لفحص حالته وبيان الأضرار النفسية التي لحقت به، ومعرفة الأسباب والظروف وإعداد تقرير بذلك لعرضه علي الجهات المختصة.

الصبية تسللوا للنادي وحدثت مشاجرة

وقال مسؤول أمني، إنه أثناء تواجد عدد من الصبية داخل النادي نشبت مشاجرة بين بعض السيدات وتطورت بتدخل أبنائهم وجميعهم صبية، وعقب ذلك قام الصبية بتجريد طفل عمره 4 سنوات من ملابسه، وتم استدعاء أمن النادي الذي تحفظ علي الطفل لحين وصول رجال الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبضبط الصبية المتهمين تبين أنهم وأسرهم ليسوا أعضاء في الجمعية العمومية للنادي، وأنهم تسللوا داخله لحضور حفل ترفيهي مسائي، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.