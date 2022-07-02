مبادرة «أنقذوا شباب المنيا من البودرة»: أخواتنا ماتوا بسبب الإدمان

أطلق عدد من شباب حي أبو هلال في جنوب مدينة المنيا، حملة تطوعية بعنوان «أنقذوا شباب المنيا من البودرة»، هدفها التوعية بخطورة الإدمان، وتوفير علاج مجاني للراغبين في التعافي والإقلاع عن المخدرات، وضم بعض المتعافين للمشاركة في الحملة التي لاقت قبول ودعم أهالي المحافظة.

ارتفاع حالات الوفاة بين الشباب بسبب المخدرات

وقال عماد محمد قرني، مؤسس الحملة في بث مباشر مع «الوطن»، إن الحملة انطلقت بعد ارتفاع حالات الوفاة بين شباب أدمنوا المخدرات في محافظة المنيا، مشيرا إلى أنه سبق وأسس «جروب» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لتقديم خدمات طبية بالجهود الذاتية أثناء جائحة كورونا، وبعد انتهائها بدأ البعض يطالب بمواجهة ظاهرة الإدمان تزامنا مع جهود الأجهزة الأمنية الكبيرة في هذا الإطار.

وذكر، أن الأمر يحتاج إلى تضافر جهود الأهالي مع الجهات المختصة، مؤكدا أن شقيقه توفى في عام 2016 بسبب الإدمان، لذا فمواجهة المخدرات من خلال التوعية والعلاج أصبحت ثأرا شخصيا بالنسبة له.

علاج الحالات داخل المنازل في سرية تامة

وأضاف «قرني»، أنه عقب إطلاق الحملة وجد دعما كبيرا ومساندة من الأهالي، بينما حاول مروجو المخدرات عرقلتها بتهديدات دون نتيجة، بل إن بعضهم بدأ يقلل من نشاط الترويج بعد انتشار حملة التوعية والعلاج في إطار قانوني.

وأشار إلى أنه يتم علاج بعض الحالات داخل المنازل بالتنسيق مع أطباء متخصصين في سرية تامة وبالمجان، وسيتم تعليق بانرات في المناطق الشعبية للتوعية، موضحا أنه تم إعداد كشف يتضمن 16 حالة مستعدة للعلاج، كما بدأت رحلة العلاج لـ 20 حالة فعليا.

وقال هيثم عمران، محامي، إنه شارك في تأسيس الحملة في إطار التعاون مع بعض المؤسسات التي تقدم خدمات رعاية وعلاج للشباب المدمن للمخدرات، ويتم اختيار أماكن ومراكز تقدم علاج على أعلى مستوى وبالمجان تماما.

وتابع «نحاول أن يكون المدمنون أصحاء ونافعين في المجتمع»، موضحا أن هناك حالات تعافت من الإدمان ونستعين بها في الحملة بفاعلية، حيث أن معاناتهم من الإدمان جعلتهم يشعرون بفارق بعد التعافي، ويحاولون الآن منع الآخرين من الوقوع ضحية للمخدرات.

وقال عمر مجدي، إن مبادرة «أنقذوا شباب المنيا من البودرة» جاءت بعد ارتفاع حالات التعاطي، وخطورتها علي الشباب خاصة في بعض المناطق والأحياء الشعبية، مؤكدا أن الحملة ستسمر بأقل الإمكانيات رغم وجود تهديدات مستمرة من بعض مروجي البودرة لا نبالي بها، مشيدا بدور الجهات الأمنية والمختصة التي تبذل جهودا واضحة لمحاصرة إنتشار المخدرات في محافظة المنيا.