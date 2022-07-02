محافظ المنيا يقود مسيرة شبابية احتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو

قاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، المسيرة التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة، اليوم السبت، احتفالا بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، حيث انطلقت المسيرة من أمام نادي المنيا الرياضي حتى الديوان العام للمحافظة، بمشاركة فرق الطلائع بمديرية الشباب والرياضة، وعدد كبير من أهالي محافظة المنيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، ومندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد حلمي، رئيس مدينة المنيا، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات وممثلي الأوقاف والأزهر والكنيسة والجهات المعنية.

عروض وفقرات فنية

كما شهد محافظ المنيا عدداً من العروض والفقرات الفنية التي نظمتها مديرية الثقافة بالمنيا، على أنغام الأغاني الوطنية بمنطقة كورنيش النيل، وسط أجواء من الفرحة والبهجة.

أعرب المحافظ عن خالص تهانيه لرئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، داعيا المولى عز وجل أن يعيدها على مصرنا الغالية وشعبها العريق بالتقدم والرقى والازدهار، كما تقدم المحافظ بخالص التهنئة للشعب المصري وأهالي محافظة المنيا والجهاز التنفيذي للمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

إنجازات في تاريخ مصر الحديث

أكد محافظ المنيا أن ثورة الثلاثين من يونيو تمثل نموذجاً فريداً في تاريخ الثورات الشعبية، حيث جسدت معان وقيماً غالية، أهمها قدرة الشعب المصري على تجاوز ما يتعرض له من تحديات، والتي ما كان من الممكن التغلب عليها إلا بوحدته واصطفافه الوطني وانحياز قواته المسلحة لمطالب الشعب.

وأشاد «القاضي» بما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، وما شهدته من تطور شامل لبنيتها التحتية ونهضة اقتصادية وعسكرية وتصدى للإرهاب الأسود، وذلك خلال 9 سنوات، ومنذ تولى رئيس الجمهورية، حيث استطاعت قيادة مصر الرشيدة أن تثبت أركان الدولة، وتعيد بناء مؤسساتها الوطنية، وتستعيد مكانتها على المشهد الدولي، وإحداث نهضة تنموية كبرى في جميع ربوع مصر، ساهمت في التمهيد لبدء حقبة جديدة في تاريخ مصر الحديث وهي مرحلة الجمهورية الجديدة