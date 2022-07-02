آخر موعد لإعلان نتائج الامتحانات بجامعة المنيا 20 يوليو

شدد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، على سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد بالكنترولات، وإعلان جميع نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/ 2022 قبل يوم 20 يوليو الجاري، مثمناً جهود عمداء ووكلاء الكليات وجميع القائمين على أعمال الامتحانات من المشرفين والمراقبين لتوفير أجواء الإنضباط والالتزام بالقواعد العامة المنظمة طوال فترة الامتحانات بجميع كليات جامعة المنيا الـ20، والمساهمة في سرعة إعلان النتائج في فترة زمنية قليلة.

سرعة إعلان نتائج الطلاب بجامعة المنيا

وقال «عبدالنبي»، خلال اجتماع مجلس جامعة المنيا الأخير، إنه تمت الموافقة على فتح النظام الرقمي الخاص بأداء الاختبارات الإلكترونية لمقرر القضايا المجتمعية لجميع طلاب جامعة المنيا، حتى آخر يوم في نهاية الامتحانات في 7 يوليو الجاري، وذلك طبقاً لقواعد وضوابط منظمة لمقرر القضايا المجتمعية، مؤكداً على سرعة إعلان نتائج الطلاب، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة المنيا.

الاهتمام بنجاح تجربة الكتاب الإلكتروني الجامعي

وأكد الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، علي الاهتمام بنجاح تجربة الكتاب الإلكتروني الجامعي، والاستفادة من نقاط القوة والضعف في التطبيق، للتجربة كخطوة نحو التحديث والتطوير الرقمي لإنجاح التجربة.

وأعلن مجلس جامعة المنيا، في وقت سابق، الانتهاء من إعداد لوائح البرامج العلمية بقطاعات جامعة المنيا الأهلية الثلاثة، والتي تشمل القطاع الهندسي والطبي وقطاع العلوم الإنسانية، حيث أجرى وفد من أعضاء مجلس الجامعة جولة لمنطقة الجامعات بالمنيا الجديدة، لتفقد نسب الإنجاز بمشروع إنشاء جامعة المنيا الأهلية، والتي تجاوزت 85%، وتم تنفيذها خلال الـ8 أشهر الماضية، بما يمثل إنجازاً كبيراً يؤهلها للافتتاح قريباً.