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السيسي يفتتح محطة حافلات السوبر جيت بـ«عدلي منصور»

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محمد عزالدين
08:39 ص | الأحد 03 يوليو 2022
محطة حافلات السوبر جيت

محطة حافلات السوبر جيت

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر الفيديوكونفرانس، محطة حافلات السوبر جيت بمحطة عدلي منصور، بمساحة 1.5 فدان، المكونة من مبنى للركاب مجهز بجميع الخدمات، وساحة للحافلات تسع 24 حافلة منها 4 حافلات كهربية بطاقة تشغيلية تصل إلى 140 رحلة.

وقال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن مصر أصبح لديها خطوط نقل جماعي كهربية صديقة للبيئة أطوالها 500 كم، «مفيش دولة في إفريقيا والشرق الأوسط عندها 500 كم وسائل نقل كهربية للنقل الجماعي».

وأضاف خلال حديثه أثناء الجولة التفقدية للرئيس السيسي، في محطة عدلي منصور المركزية، أن كل وسائل النقل في الجمهورية الجديدة ستكون جميعها كهربية.

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