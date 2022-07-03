«الصحة» تكشف موعد تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، التي أصدرت خلال الجائحة وتم تطبيقها داخل المنشآت الحكومية وغيرها، من المقرر أن تخفف بعد الوصول الى تطعيم 70% من المواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «جرى تطعيم 65% من المواطنين حتى الآن، ونسعى إلى توسعات أكثر بالجرعات التنشيطية من لقاح كورونا لتعزيز مناعة المواطنين من متحورات كورونا».

موعد تخفيف الاجراءات الاحترازية

وعن ظهور متحورات جديدة من لقاحات كورونا، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هناك توقعات تشير إلى ظهور متحورات جديدة من الفيروس ولكن نوع المتحورات وتأثيرها مختلف عن المتحور الأولى للفيروس، ولا داعى للتخوف من المتحورات، خاصة أنها سمة أساسية للفيروسات وليس فيروس كورونا فقط.

وأضاف «عبدالغفار»، أن الأرقام الأخيرة تشير إلى أن مصر تسجل صفر إصابات لحالات كورونا الشديدة وكذلك وفيات كورونا، لافتا الى أهمية الالتزام التام بالحصول على لقاحات كورونا وكذلك الجرعات التنشيطية بهدف تعزيز مناعة الجسم، مشيدا بما ساهم فيه لقاحات كورونا خلال موجات الجائحة المختلفة من تخفيف الضغط على المنظومة الصحية وتحويل خطورة الحالات إلى حالات بسيطة ومتوسطة.

تخصيص طابق بكل مستشفى لحالات كورونا

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المستشفيات التابعة للوزارة مخصصة طابق كامل للكشف عن حالات كورونا، والحياة عادة لطبيعتها داخل كافة المستشفيات واستقبال كافة الحالات المرضية وليس فيروس كورونا فقط، وعلى المواطنين مساعدة الدولة في الحفاظ على هذه المكتسبات التي استطاعت الدولة تحقيقها خلال الجائحة.