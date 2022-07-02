متحدث «الصحة» يكشف توجيهات وإجراءات الحجر الصحي للوقاية من جدري القرود

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك تعليمات لتشديد إجراءات الحجر الصحي بمنافذ دخول البلاد بسبب فيروس جدري القرود.

وأضاف «عبدالغفار» أن هناك مجموعة من القواعد التي تم وضعها حيال القادمين من الدول المتوطن بها جدري القرود أو التي قامت مؤخرا بالإبلاغ عن حالات إصابة بالمرض، وذلك ضمن الخطة الوقائية للدولة لمنع دخول الفيروس والعمل على الوقاية منه.

احتياطات قصوى ضد فيروس جدري القرود

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يتم مراقبة درجات الحرارة للقادمين من الخارج من خلال الكاميرات والبوابات الحرارية، لافتا إلى اتخاذ الاحتياطات القصوى لمكافحة العدوى عند التعامل مع الحالات المشتبه بها، وعزل الحالات المشتبه فيها مصابة بفيروس جدري القرود فور اكتشافها وفصلها عن مسار الركاب وإعادة التقييم مرة أخرى من خلال عيادة الحجر الصحي بالمطار.

وأوضح أن جميع غرف العزل والعيادات ووسائل النقل التي ساعدت في نقل الحالات المصابة بفيروس جدري القرود يتم تطهيرها فورا، وتحويل الحالات إلى مستشفيات الحميات لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية تجاههم وتلقي الرعاية الصحية اللازمة له، لافتا إلى أنه لا يوجد لقاح لمعالجة فيروس جدري القرود، واللقاح المستخدم هو لقاح الجدري المائي وهو يساهم في الوقاية من الفيروس بنسبة تصل إلى 85%.

مصر خالية من فيروس جدري القرود

وعن الوضع الوبائي لفيروس جدري القرود، قال إن مصر حتى الآن خالية من هذا الفيروس ولا داعي لقلق المواطنين أو التخوف، هناك فريق كامل يتابع الوضع العالمي، وبشأن اللقاحات لا داعي للقلق تجاهها أيضا، وما على المواطنين سوى الحظر فقط والاطلاع الدائم على كل المستجدات التي تصدر من قبل وزارة الصحة والسكان.

وكانت وزارة الصحة والسكان استعرضت أعراض الإصابة بجدري القرود، وجاءت على النحو التالي..