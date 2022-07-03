الصحة: حياة كريمة قدمت خدمات طبية في 52 مركزا بـ 20 محافظة

قال الدكتور محمود الديب، مسؤول مبادرة حياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إن مشروع حياة كريمة يستهدف خدمة المواطن، مشيرًا إلى أنها خدمت 20 محافظة بواقع 52 مركزا، وكل ذلك بالمجان، سواء كانت خدمات علاجية أو خدمات التأمين للمرضى المؤمن عليهم أو خدمات الرعاية الأولية وخدمات الصحة والكشف والمستشفيات والمبادرات الرئاسية.

خدمات وزارة الصحة مستمرة حتى نهاية المبادرة

وأضاف الديب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا مقدمة برنامج من مصر، على قناة cbc، أن الخدمات تمت في الفترة من بداية تشغيل المشروع وما زالت مستمرة حتى نهاية المبادرة، بالإضافة إلى تطوير المنشآت والسيارات المتنقلة.

وتابع مسؤول مبادرة حياة كريمة بوزارة الصحة والسكان: «في مصر تتجه الدولة نحو مشروع التأمين الصحي الشامل، هذا الأمر من ضمن أهداف التنمية المستدامة، حيث نستهدف أن يتلقى المواطنون في مصر الخدمة الطبية بالشكل اللائق على المستويات كافة».

ضغط البرنامج الزمني للتأمين الصحي الشامل

وأوضح، أنه سيتم استغلال المبادرة لضغط البرنامج الزمني للتأمين الصحي الشامل، وكان هذا أهم اهداف الوزارة من المبادرة خلال الفترة الماضية: «بدأنا بالتخطيط الصحي بنفس التفكير والآلية لكل المراكز المدرجة في حياة كريمة في المرحلة الحالية حتى المرحلة المقبلة، ونعمل على الاستعداد لمنظومة التأمين الصحي الشامل بكل قوة، وذلك من خلال استخدام الخرائط المعلوماتية وغيرها مثل التعداد السكاني، فلو كان التعداد السكاني في منطقة كبير، سنزود الخدمات التي نقدمها لهم».