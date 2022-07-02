قرار جديد من «الصحة» بشأن الجرعة التنشيطية من لقاح «كورونا»

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تدعو كل مواطن مر على تطعيمه 6 أشهر، ضرورة الذهاب للحصول على جرعة تنشيطية من لقاح كورونا.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه لا يهم مسمى الجرعة التنشيطية سواء كانت «الثالثة أو الرابعة أو الخامسة»، ولكن الأهم من التسمية أن يذهب المواطنون خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، للحصول على الجرعة التنشيطية.

الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجرعة التشيطية سواء «ثالثة أو رابعة أو خامسة» هى الأداة الرئيسية التي تعمل على تعزيز مناعة الجسم ضد متحورات فيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك توقعات بظهور متحورات جديدة من الفيروس، ولكن ليست بنفس قوة المتحورات التي ظهرت مع بداية جائحة فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أن لقاحات كورونا مهمة للغاية وأثبتت أهميتها في الموجة الخامسة والرابعة من خلال تخفيف حدة الأعراض، وجعلت معظم إصابات فيروس كورونا أعراضهم بسيطة، كما خفت الضغط على المنظومة الصحية، و99% من إصابات كورونا في التوقيت الحالي في مصر تشبة نزلات البرد العادية، وكل المستشفيات بها طابق مخصص لاستقبال حالات كورونا ولكن الحالات الموجودة لا تستدعي الذهاب إلى المستشفيات.

فائض لقاحات كورونا في مصر

وأعلن «عبدالغفار» عن فائض لقاحات كورونا في مصر، وقال إن هناك فائضا للقاحات يصل إلى 64 مليون جرعة، ولا داعي للقلق من انتهاء صلاحية اللقاحات لأنها محفوظة في ثلاجات مخصصة لحفظ اللقاحات بطريقة علمية سليمة، وعلى المواطنين مساعدة الدولة في الوصول إلى المستهدف من التطعيم، وكذلك الفئات المستهدفة للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.