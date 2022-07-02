موجة كورونا الجديدة.. متحدث «الصحة» يحسم جدل وصولها مصر

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الحديث عن موجة كورونا الجديدة حديث سابق لأوانه، مؤكدا أن البلاد تشهد استقرارا كبيرا في أعداد إصابات فيروس كورونا، فالمتوسط اليومي للإصابات يتراوح بين 4 لـ6 إصابات يومية، ونكاد نسجل صفر إصابات حرجة ووفيات إثر الفيروس، لافتا إلى أن متوقع ظهور متحورات جديدة للفيروس ولكن المتحورات ليست بالقوة التي ظهرت في بداية جائحة كورونا كمتحور «دلتا» على سبيل المثال.

موجة كورونا الجديدة

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن موجة كورونا الجديدة، إن حدثت لن تكون بنفس القوة التي كانت في البداية، واتجاه العالم في التوقيت الحالي هو تخفيف حدة الأعراض وتحويل الأعراض الشديدة إلى أعراض بسيطة أو متوسطة بدلا من كونها خطيرة، وفي مصر لن يهمنا موجة كورونا الجديدة إن حدثت، عدد إصاباتها ولكن يهمنا حدة الأعراض فقط.

لقاحات كورونا على مستوى العالم

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، لقاحات كورونا ساهمت في الحد من انتشار الفيروس على مستوى العالم، بل ساعدت الكثير في القضاء على وفيات كورونا، فآخر دراسة أجريت أثبت أن استخدام لقاحات كورونا ساهم في الحماية من 20 مليون وفاة ناتجة بسبب فيروس كورونا، وطالب المواطنين بالاهتمام بأخذ اللقاح ومساعدة الدولة في الوصول إلى المستهدف قائلا، «اقتربنا من تحقيق المستهدف وهو 70% من المواطنين ولكن نسعى إلى حماية المواطنين بالجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا».

وعن المواطنين الحاصلين على الجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا، أكد «عبدالغفار» أن عددهم قارب الوصول إلى 4 ملايين مواطن، لافتا إلى أن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا واحدة لا تتغير سواء على الجرعتين «الأولى والثانية» أو الجرعة التنشيطية والتي تعتبر بمثابة حصن وحماية للجهاز المناعي من متحورات كورونا.