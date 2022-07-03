صفحات الغش تزعم تداول أسئلة امتحان «الكيمياء» للثانوية العامة

زعمت صفحات الغش الإلكتروني عبر تطبيق تليجرام، تداول أجزاء من أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2022، الذي يؤديه طلاب الشعبة العلمية «علمي رياضة» الآن داخل اللجان الامتحانية، وذلك بعد 20 دقيقة من بدء الوقت الأصلي للامتحان، والذي بدأ في الساعة التاسعة صباحا.

عمليات التعليم ترصد الأسئلة المتداولة

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، إنّ الغرفة المركزية بوزارة التعليم رصدت الأسئلة المتداولة على جروبات الغش، والمزعوم أنّها لامتحان الكيمياء الذي يؤديه الطلاب الآن باللجان الامتحانية، للتحقق منها والتأكد من صحتها، وأنّها نفس الأسئلة مع الطلاب باللجان الامتحانية.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه حال التأكد من الأسئلة المتداولة عبر صفحات الغش، سيتم ضبط الطلاب الغشاشين الذين صوروا أسئلة الكيمياء ونشروها على جروبات الغش.