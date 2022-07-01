اليوم.. بدء تلقي طلبات التحويل بين المدارس إلكترونيا

أكدت المديريات التعليمية، فتح بدء التحويل بين المدارس 2022 لجميع المراحل التعليمية بالمدارس الرسمية والرسمية المتميزة لغات والخاصة بين المدارس داخل الإدارات، وبين الإدارات داخل المديرية، من 1 يوليو، إلكترونيًا على أن تنتهي فترة السماح بالتحويل يوم 15 أغسطس المقبل.

رابط التحويل بين المدارس 2022 بمحافظة القاهرة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، رابط للتحويل بين المدارس والإدارات التعليمية والمديريات، مشيرا إلي أنه سيتم تفعيل الخدمة الإلكترونية، لافتاً إلي أن الخدمة متاحة لجميع المراحل بداية من kg2 رياض الأطفال إلي الصف الثالث الثانوي.

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، أنه يتم قبول طلبات التحويل في حدود الكثافة المسموح بها،مشيراً إلي أن التحويل بين المدارس يتم دون مناظرة السن مع ضرورة مراعاة شرط الكثافة فقط، ويتم إعلان نتيجة التحويلات خلال 15 يوما من غلق باب التحويلات.

إعلان نتيجة التحويلات بين المدارس 2022/2023

وقالت مديرية التعليم بالقاهرة، أنه لا يسمح بقبول طلبات جديدة، وتشكل المدرسة لجنة لفحص الطلبات وترتيبها من الأكبر إلى الأصغر سنا، وبالنسبة للمدارس الخاصة يستمر التحويل ورقياً بالمدارس الفنية والتعليم الفني للعام الدراسي المقبل 2022/2023.

رابط التحويل بين المدارس بالقاهرة

وخصصت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة في بيان، رابط للراغبين فى التقديم بطلب تحويل بين المدارس، مشيراً إلي أنه يتم التسجيل عبر الموقع الإلكترونى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، مشيراً إلي أنه سيتم إعلان نتيجة التحويلات للعام الدراسي المقبل، أول سبتمبر 2022.

وحددت المديريات التعليمية، الفئات المستثناه من التحويل بين المدارس للعام الدراسي الجديد 2022/2023 (وفاة ولي الأمر، النقل الإداري لولي الأمر من محافظة لأخرى، حدوث كارثة للأسرة).