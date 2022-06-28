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محمود مسلم

«التعليم» ترصد 31 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2022 حتى الآن

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توفيق شعبان
12:42 م | الثلاثاء 28 يونيو 2022
طالبات الثانوية العامة يعبرون عن فرحتهم لسهولة امتحان الفرنساوي

طالبات الثانوية العامة يعبرون عن فرحتهم لسهولة امتحان الفرنساوي

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّه تمّ رصد 31 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2022 حتى الآن، 12 حالة في اللغة العربية و9 حالات في اللغة الأجنبية الثانية و3 حالات في الإحصاء و3 حالات في التربية الوطنية و4 حالات في التربية الدينية، مؤكّدًا أنَّه سيتمّ اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الطلاب الغشاشين.

الساعة الإلكترونية والتليفون المحمول أدوات الطلاب للغش

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنَّ جميع حالات الغش التي تمّ ضبطها داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، حتى الآن، استخدم الطلاب فيها الساعة الإلكترونية والتليفون المحمول، وأيضا هناك بعض الطلاب الذين نشروا أجزاءً من الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لافتًا إلى أنَّ أي طالب نشر الأسئلة والإجابة على صفات الغش سيعاقب عقاب صارم.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة غير معقدة 

وأضاف المصدر أنَّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، الذي أداها الطلاب حتى الآن مباشرة وبسيطة وغير معقدة، مؤكّدًا أنَّ جميع الأسئلة اختيار من متعدد، وتعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، مؤكّدًا أن جميع الأسئلة وضعت ضمن مواصفات الورقة الامتحانية.

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